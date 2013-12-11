Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" 11 декабря будут закрыты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

"Сегодня, 11 декабря 2013 в связи с проведением массовых мероприятий станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные с линии на линию", - говорится в сообщении.