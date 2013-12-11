Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" 11 декабря будут закрыты
06:16, 11 декабря 2013Политика
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11 декабря 2013 станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" будут закрыты для входа и выхода и будут работать как пересадочные.
Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" 11 декабря будут закрыты
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
"Сегодня, 11 декабря 2013 в связи с проведением массовых мероприятий станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные с линии на линию", - говорится в сообщении.
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