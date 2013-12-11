"Беркут" штурмует Дом профсоюзов

Об этом сказано в сообщении сообщества в Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan.

Начались столкновения между протестующими и Беркутом возле ул. Костельной, милиция пытается отрезать Дом профсоюзов от основной массы протестующих. Группа митингующих держится. У самого здания укрепляют баррикады.

"Беркут пытается силой взять дом профсоюзов. Операцией руководит тот самый Коряк. Есть побитые", - сообщает депутат Леся Оробец.

К зданию ФПУ со сцены Евромайдана просят подойти народных депутатов.

Сейчас в Дом профсоюзов пытаются ворваться люди в масках и бойцы "Беркута". У здания находятся лидер "Батьківщини" Арсений Яценюк и глава УДАРа Виталий Кличко.

Также охрана Майдана остановила провокаторов, которые двигались со стороны КГГА, с арматурой, баллончиками и с нарисованными на шлемах свастиками.