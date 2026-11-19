Различная активность вокруг шахты 1A наблюдалась с июля по август 2026 года, а затем возобновилась уже в октябре

В мае 2026 года россияне провели второй успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Появились спутниковые снимки, позволяющие предположить, что в октябре 2026 года россияне могли провести третий успешный запуск "Сармата", но при этом во всем этом не хватает одной главной детали, сообщает Defense Express.

Издание со ссылкой на IISS сообщило, что для развертывания МБР "Сармат" была выбрана 62-я ракетная дивизия РВСН, которая дислоцируется недалеко от городка Ужур в Сибири.

На опубликованном спутниковом снимке показан процесс загрузки "Сармата" в одну из ракетных шахт под номером 13С упомянутой выше 62-й дивизии.

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Добавляется, что процесс сопровождается наличием машины-транспортера, перегрузочного устройства и других вспомогательных средств.

Также еще один спутниковый снимок указывает на активность вокруг шахты с номером 1A, где на первый взгляд все также выглядит именно как загрузка РС-28 "Сармат" в предназначенную для ракеты ШПУ (шахтная пусковая установка, - ред.).

Указывается, что различная активность вокруг шахты 1A наблюдалась с июля по август 2026 года, а затем возобновилась уже в октябре текущего года.

На фоне этой непонятной активности в IISS предположили, что россияне могли провести этой осенью третий успешный испытательный пуск РС-28 "Сармат".

Однако украинское издание отметило, что для предположений о том, что россияне провели третье успешное испытание "Сармата", необходимо хотя бы наличие следов запуска, а этого авторы IISS пока не приводят.

Поэтому, пояснили аналитики, пока можно утверждать, что россияне провели только два успешных запуска РС-28 "Сармат". Указывается, что они ведут процесс постановки этой МБР на боевое дежурство, с риском для собственных ракетчиков.

Российская ракета "Сармат": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный обозреватель Денис Попович предполагал, что РФ не будет применять ракету "Сармат" против Украины, это является "страшилкой" для украинских партнеров. Эксперт подверг сомнению сами видеоролики с якобы успешных испытаний этой ракеты. Попович напомнил, что предыдущие пуски "Сармата" были неудачными, поскольку в них была заметна проблема этой ракеты.

Также мы писали, что, по словам аналитиков, Россия уже в десятый раз за последние годы заявляет о якобы вводе в боевое дежурство "в ближайшее время" межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Однако, как отмечается, программа создания этой ракеты сопровождается постоянными задержками, неудачными испытаниями и регулярными переносами сроков ввода в эксплуатацию. Минобороны РФ 12 мая объявило об успешном испытании этой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования. Пуск был осуществлен с полигона Кура на Камчатке и признан успешным.

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