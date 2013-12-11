На баррикадах около Институтской есть пострадавшие с обоих сторон
04:29, 11 декабря 2013Политика
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Возле баррикады на улице Институтской продолжаются противостояния.
На баррикадах около Институтской есть пострадавшие с обоих сторон
Уже есть пострадавшие и со стороны евромайдановцев и со стороны "беркутовцев" и бойцов специального назначения внутренних войск Украины, сообщает "Обозреватель".
От "беркутовцев" в данный момент к медикам ведут двоих пострадавших.
Перед бойцами со стороны Институтской стоит живая цепь из шести народных депутатов. Они пытаются провести переговоры с представителями "Беркута".
Всего сейчас за колонной бойцов стоит восемь больших автобусов и шесть микроавтобусов с правоохранителями.
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