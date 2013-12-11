На баррикадах около Институтской есть пострадавшие с обоих сторон

Уже есть пострадавшие и со стороны евромайдановцев и со стороны "беркутовцев" и бойцов специального назначения внутренних войск Украины, сообщает "Обозреватель".

От "беркутовцев" в данный момент к медикам ведут двоих пострадавших.

Перед бойцами со стороны Институтской стоит живая цепь из шести народных депутатов. Они пытаются провести переговоры с представителями "Беркута".

Всего сейчас за колонной бойцов стоит восемь больших автобусов и шесть микроавтобусов с правоохранителями.