Эштон: Власти не нужно было действовать ночью, чтобы начать диалог с людьми

Об этом говорится в ее заявлении, которое распространило представительство ЕС в Украине.

"Я все еще ​​в Киеве. Я была среди вас на Майдане вечером и меня поразила решимость украинцев, выступавших за европейскую перспективу страны", - отметила Эштон.

"Сейчас, спустя несколько часов, я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева", - отметила она, сообщает Украинская правда.

"Власти не нужно было действовать под покровом ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции", - отметила Эштон.

"Диалог с политическими силами и обществом и использование аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы", - подчеркнула она.