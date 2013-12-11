Эштон: Власти не нужно было действовать ночью, чтобы начать диалог с людьми
04:50, 11 декабря 2013Политика
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Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон с грустью наблюдает, как милиция применяет силу к митингующим и призывает к диалогу.
Об этом говорится в ее заявлении, которое распространило представительство ЕС в Украине.
"Я все еще в Киеве. Я была среди вас на Майдане вечером и меня поразила решимость украинцев, выступавших за европейскую перспективу страны", - отметила Эштон.
"Сейчас, спустя несколько часов, я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева", - отметила она, сообщает Украинская правда.
"Власти не нужно было действовать под покровом ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции", - отметила Эштон.
"Диалог с политическими силами и обществом и использование аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы", - подчеркнула она.
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