К Майдану стягивают спецназ и водометы

Как сообщает корреспондент УНИАН, со стороны Михайловской площади и Малой Житомирской улицы в сторону майдана движутся колонны служащих внутренних войск, а также водометы.

На Европейской площади также собираются Люди в спецодежде.

Со сцены Майдана певица Руслана призвала женщин и детей подойти поближе к сцене, чтобы по возможности избежать столкновения с правоохранителями