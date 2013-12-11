К Майдану стягивают спецназ и водометы
01:26, 11 декабря 2013Политика
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На Институтской начались стычки митингующих с бойцами Беркута,
Как сообщает корреспондент УНИАН, со стороны Михайловской площади и Малой Житомирской улицы в сторону майдана движутся колонны служащих внутренних войск, а также водометы.
На Европейской площади также собираются Люди в спецодежде.
Со сцены Майдана певица Руслана призвала женщин и детей подойти поближе к сцене, чтобы по возможности избежать столкновения с правоохранителями
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