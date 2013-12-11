Митингующие сообщили, что "Беркут" бьет задержанных в автозаках

"Бьют всех зверски. Это ад. Чтобы не случилось - все. Извините. Рядом со мной парню разбили голову", - сообщает один из задержанных по телефону из автозака.

Известны уже первые фамилии задержанных. Это в частности Бабух, Петик, Копилец, Яцив, Сачко.

"На моих глазах 70-летнего деда добили в крови", - рассказал благодаря мобильному устройству один из задержанных, сообщает ТСН.

Между тем несколько оппозиционных нардепов пытаются заблокировать движение автозаков и освободить задержанных мужчин. Избитый ранее депутат от "Свободы" Ильенко с перебинтованной головой продолжает находиться на Майдане и призывает туда всех киевлян.

"Головы у нас крепкие. Провожу депутатский прием здесь и сейчас киевляне - все на Майдан!", - призвал он.