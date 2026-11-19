По словам президента, Украина стремится к деэскалации в сфере энергетики, в Черном море и к другим формам прекращения огня.

Российский диктатор Владимир Путин весь год отказывается от всех предложений по деэскалации и прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с другими европейскими лидерами по итогам заседания "Коалиции желающих".

"Начиная с середины лета этого года Путин постоянно усиливает атаки, особенно с использованием опасного оружия: баллистических ракет и реактивных "Шахедов". Нам нужны особые совместные действия, чтобы у нас была реальная защита. Это не просто слова. Россияне весь этот год отказываются от всех предложений по деэскалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все Путин отвечал отказом", – сказал он.

По словам президента, Украина стремится к деэскалации в сфере энергетики, в Черном море и к другим формам прекращения огня.

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"На все в России ответили одно – отказались. Каждый день удары России по Украине, только за сегодня – десятки раненых и, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким", – отметил глава государства.

Заявления Зеленского о переговорах с РФ

Как сообщал УНИАН, Зеленский отметил, что мировая стабильность зависит от таких крупных игроков, и если они не останавливают Путина, это означает, что они в этом не заинтересованы.

Кроме того, украинский президент назвал большой ошибкой попытки великих держав решать будущее без участия меньших стран. По его словам, если Трамп, Си и Путин будут решать что-то об Украине без нее, это останется лишь разговорами.

В связи с этим он отметил, что война начинается на поле боя, и "любой прогресс на пути к миру возможен только при условии прекращения огня на поле боя".

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