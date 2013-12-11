Беркут начал штурмовать КГГА (фото)

Как сообщают некоторые телеканалы, в том числе "5 канал", Беркут уже применил слезоточивый газ к тем, кто держит там оборону. Возле здания находятся три автобуса с " Беркутом". Люди со второго этажа КГГА поливают их холодной водой. Митингующие, стоящие вокруг здания , скандируют "Позор!" .

Как передает корреспондент УНИАН , в свою очередь, один из координаторов митинга на Майдане Независимости призвал присутствующих идти к зданию Киевской городской государственной администрации в связи с возможным штурмом. Сейчас часть людей уже отправились туда .