Бизнесмен считает свой вклад в поддержку Украины самым крупным среди частных лиц.

Американский миллиардер Илон Маск подчеркнул , что Starlink является гражданской системой и не предназначена для наступательных операций, приводящих к гибели людей. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Маск пояснил, что не хочет лично принимать решения, от которых зависят жизни военных и гражданских лиц.

Миллиардер отметил, что с самого начала он подчеркивал гражданское назначение Starlink. По этой причине для наступательных операций с использованием дронов, приводящих к гибели людей, он предложил использовать другую систему – Starshield, которая находится под контролем правительства США.

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"Не просите меня, частное лицо, принимать решения, которые приводят к убийствам и порой вызывают гибель невинных людей – не только военных. Это не в моей компетенции", – сказал Маск.

Он пожаловался на постоянное давление с требованиями принимать такие решения и назвал это возмутительным.

Миллиардер заверил, что его компания не отключала Starlink для Украины. Он также опроверг, что несколько лет назад во время наступательной кампании Украины против флота РФ в Севастополе система якобы перестала работать.

"Мы не отключали Starlink. Это неправда", – добавил бизнесмен.

Он не согласен с риторикой, согласно которой Украина – хорошая сторона, а Россия – плохая, поэтому любые действия против россиян оправданы.

"Это жестоко, и занимать такую позицию – ужасно", – считает Маск.

Бизнесмен призвал сочувствовать не только украинским военным, гибнущим на фронте, но и российским солдатам, которых, по его словам, принудительно мобилизовали и заставили оказаться на передовой.

"Никто не идет на фронт добровольно только для того, чтобы погибнуть от удара дрона. Эти сыновья больше никогда не увидят своих отцов", – добавил он.

При этом Маск заявил, что Starlink остается основой системы связи для украинских вооруженных сил и страны в целом. Он отметил, что если бы систему отключили, украинский фронт мгновенно рухнул бы.

Поэтому бизнесмен считает свой вклад в поддержку Украины самым большим среди частных лиц.

"Даже сегодня Starlink остается основой системы связи для украинских вооруженных сил и для Украины в целом. Если бы мы отключили Starlink, весь украинский фронт мгновенно бы рухнул. Это действие можно охарактеризовать только как чрезвычайную поддержку Украины", – подчеркнул Маск.

Ограничение скорости Starlink

Ранее УНИАН сообщал, что один из офицеров, участвовавший в операции, рассказал The Times, что удары по Крымскому мосту доказали, что Украина больше не нуждается в сетях Starlink и Starshield Илона Маска для проведения ударных миссий. Журналисты отмечают, что Киеву удалось обойти недавние ограничения США на их использование. Это стало "настоящим достижением". Офицер рассказал, что впервые в истории были задействованы дроны для передачи видеосигнала ракетам – и они смогли поразить именно те точки моста, которые были нужны.

Также мы писали, что ограничения Starlink делают Украину уязвимой для атак российских беспилотников и оказывают давление на президента Владимира Зеленского с целью заставить его пойти на уступки России. Авторы предположили, что решением этой проблемы мог бы стать переход от SpaceX к французской компании Eutelsat. Однако у французской компании более низкая пропускная способность и более слабый сигнал. Кроме того, такой переход потребует новых терминалов и инфраструктуры, совместимых с Eutelsat.

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