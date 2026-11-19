Президент сомневается, что партнеры правильно понимают принцип "как в НАТО", когда речь идет о послевоенных гарантиях безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО, о которых говорят американцы, должны предусматривать не только политические обязательства партнеров, но и реальное военное присутствие, а также четкий механизм реагирования на возможную повторную агрессию со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в Берлине.

По словам главы государства, пока нет единого понимания того, что именно будут означать гарантии безопасности по образцу статьи 5, но без членства Украины в НАТО.

Президент подчеркнул, что Украина была бы заинтересована в физическом присутствии американских войск на украинской территории по аналогии с тем, как у США есть свои базы на Ближнем Востоке.

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"На мой взгляд, частью реальных гарантий по примеру статьи 5 должно быть присутствие сил и баз Соединенных Штатов и европейских партнеров. Без этого, полагаю, вряд ли можно говорить о статье 5 или о чем-то подобном", – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, не менее важным вопросом является конкретная реакция союзников в случае нового нападения России. Президент считает, что партнеры должны заранее определить, какие именно шаги они предпримут в ответ на агрессию.

Зеленский подчеркнул, что такие гарантии должны быть понятны не только правительствам стран-партнеров, но и украинскому обществу, а также потенциальным инвесторам, которые придут в Украину после войны. Он отметил, что бизнес готов вкладывать средства в Украину при условии ее европейского будущего и наличия надежной защиты.

В частности, он провел параллель с реакцией США на теракты 11 сентября, отметив, что ответ на новую агрессию против Украины должен быть таким же четким и решительным.

"Речь идет о том же принципе: мы вместе с нашими партнерами будем защищать наши ценности и нашу свободу. И если Путин или кто-то другой снова нападет на нас, ответ должен быть действительно мощным", – подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как писал УНИАН, США убедили Россию, что будущие гарантии безопасности для Украины должны основываться на принципах статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Москва в целом принимает такую концепцию, хотя и относится к ней со значительным скептицизмом и недоверием.

Кушнер подчеркнул, что администрация Трампа готова поддержать подобные гарантии, если они будут соответствовать интересам США и станут частью более широкого пакета мер по безопасности.

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