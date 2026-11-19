По мнению президента США, нужно сократить траты на войну.

Во время телефонного звонка европейским лидерам сегодня, 19 ноября, президент США Дональд Трамп критиковал Европу за многомиллиардную помощь Украине. Об этом говорится в статье издания Politico.

Источники журналистов рассказали, что Трамп выразил свой скептицизм по поводу предоставления Украине дополнительных миллиардов долларов помощи со стороны стран, которые входят в Коалицию желающих.

Трамп не назвал конкретные страны, а говорил в целом. Он подчеркнул, что в этой войне погибает много людей, и страны должны прекратить тратить на это деньги.

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Звонок Трампа в Берлин - что известно

Как писал УНИАН, после завершения встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп с борта президентского самолет позвонил в Берлин, где проходило заседание Коалиции желающих. Во время разговора Трамп заявил, что Путин серьезно настроен на мирные переговоры по Украине.

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Добавим, что в разговоре с журналистом Трамп также высказался об атаке на мост через Керченский пролив. По его словам, Путин "был очень зол".

А по мнению авторов журнала The Economist, пока Европа все сильнее давит на Россию, Трамп продолжает делать подарки Путину и идти на уступки РФ. США, в частности, в этом году отменили больше ограничений в отношении российских структур, чем ввели новых.

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