Представители Трампа поделились с европейцами подробностями переговоров с РФ.

США удалось убедить Москву в том, что любое соглашение о послевоенной безопасности Украины должно основываться на тех же принципах, что и статья 5 Устава НАТО, предусматривающая совместную оборону. Об этом заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер, выступая перед прессой на саммите "Коалиции желающих" в Берлине.

По его словам, Россию "устраивает" предоставление Украине подобных гарантий безопасности. Однако Кушнер добавил, что Кремль "испытывает много скептицизма и недоверия" в отношении такого подхода, и именно поэтому необходимо возобновить диалог между Европой и Россией.

"Я скажу, что с точки зрения Америки предоставление гарантий безопасности, подобных пятой статье, – это действительно очень важное дело. И я думаю, что президент Трамп готов к этому. Но, очевидно, это должно быть в интересах Америки, и… мы должны убедиться, что это является частью более широкого пакета мер безопасности", – цитирует Кушнера The Guardian.

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Переговоры о мире с Россией

Как писал УНИАН, в середине ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, России и США. Стороны сосредоточились на гарантиях безопасности, призванных предотвратить возобновление войны, а не на временном прекращении огня. По итогам двухдневных консультаций стороны договорились о масштабном обмене пленными, что оценивается как определенный успех, однако заметного прогресса в отношении более широкого урегулирования, статуса территорий или прекращения огня достигнуто не было.

После встреч в Абу-Даби специальные посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. По словам Виткоффа, был достигнут прогресс, достигнута договоренность о новом раунде трехсторонних переговоров, к которым планируется привлечь представителей Европы.

А уже на этой неделе Путин и Трамп встретились в Китае, где провели личные переговоры, посвященные, в частности, теме войны в Украине.

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