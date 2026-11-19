В конкурсе приняли участие производители из десятков стран.

Объявлены результаты World Cheese Awards 2026 – одного из самых престижных международных конкурсов сыров. Как сообщает Time Out, победу одержал французский сыр с ореховыми нотками, который впервые принес своей категории высшую награду.

Конкурс World Cheese Awards часто называют "Оскаром" в мире сыроделия. В этом году на него было подано 5330 образцов из 45 стран. Их оценивали 270 экспертов: продавцы сыров, закупщики, журналисты, производители и афинеры – специалисты, занимающиеся созреванием сыров, сообщает The Telegraph.

Каждый образец оценивали по нескольким критериям, в частности по внешнему виду, текстуре, запаху и, конечно, вкусу.

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В верхних строчках рейтинга преобладали страны с давними традициями сыроделия – Испания, Италия, Швейцария и Франция. В то же время в конкурсе были представлены и производители из Турции, Японии, Бразилии, Индии и Мексики.

Великобритания на этот раз оказалась в невыгодном положении: большинство её участников опоздали на конкурс, проходивший в испанской Кордове, и не успели пройти оценку, отмечают авторы.

Какой сыр победил

Несмотря на сильную конкуренцию со стороны швейцарского альпийского сыра и французского сыра из овечьего молока, главную награду завоевал твёрдый сыр комте горного типа из региона Юра во Франции.

Испанский эксперт по сырам и член жюри Рафаэль Домингес рассказал The Telegraph, что победитель поразил его внешним видом, ароматом и многогранным вкусом.

"Он выглядел привлекательно. Запах был насыщенным, с бульонными нотками, как и ожидалось, а вкус меня покорил. В нём было много оттенков: замечательные ореховые и пикантные ноты, а затем ярко выраженный вкус умами, который оставался ещё около двух минут", – сказал эксперт.

Он признался, что хотел бы, чтобы победил испанский сыр, однако остался доволен результатом: "Это замечательный сыр".

Еще больше интересного о продуктах питания

Напомним, названы продукты, содержащие больше клетчатки, чем финики, в которых её около 1,6 грамма в одном плоде. Клетчатка способствует нормальному пищеварению, поддержанию здорового уровня сахара в крови и холестерина, а также дольше сохраняет чувство сытости.

Среди них – белые бобы: одна чашка вареных бобов содержит более 19 граммов растворимой и нерастворимой клетчатки – это более чем в шесть раз превышает количество клетчатки в одном финике. Белая фасоль также является прекрасным источником растительного белка, фолиевой кислоты и железа.

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