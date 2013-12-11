Силовикам удалось частично сломать баррикаду на Институтской, тысяча активистов их сдерживает

03:54, 11 декабря 2013
Политика
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Силовикам удалось частично сломать баррикаду на ул. Институтской, однако около тысячи активистов не дают спецназовцам идти дальше в направлении Майдана Незалежности.

Беркут проривається скрізь натовп, але в людей чисельна перевага, в беркутівців видирають щити і виштовхують їх назад. Зверху йде додатковий наряд Беркута, фото Olga Chervakova

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время со сцены Майдана со словами поддержки к митингующим обращаются певица Руслана, братья Кличко, кардинал Любомир Гузар.

Время от времени со сцены раздается: «Слава Украине!», на что участники оцепленного тысячами силовиков Евромайдана отвечают: «Героям слава!».

Пока милиция не применяет активных действий для снесения баррикад со стороны улицы Михайловской.

В 3.10 возле баррикад со стороны улицы Институтской начались столкновения между митингующими и спецназом.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим спецназ и неизвестные лица в оранжевых жилетах пытались прорвать баррикаду из улицы Институтской.

По меньшей мере, 500 бойцов спецназа время от времени с одной и с другой стороны Институтской бросали дымовые шашки в участников акции протеста, однако преодолеть кордон им не удалось.

Потом начались столкновения между «беркутом» и митингующими, которых около трех сотен.

В ход пошли резиновые дубинки.

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