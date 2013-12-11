Представительство ЕС пытается связаться с силовиками, чтобы не допустить силового разгона Майдана
03:38, 11 декабря 2013Политика
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Представительство ЕС в Украине пытается связаться с правоохранительными органами, чтобы не допустить силового разгона Майдана.
Об этом сообщил спикер посольства ЕС Давид Стулик, пишет Украинская правда.
"Представительство ЕС в Украине сейчас пытается связаться с компетентными и ответственными лицами из правоохранительных органов, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ применение силы против обычных граждан", - отметил он.
"Мы восхищаемся мирной решительностью и спокойствием демонстрантов на Майдане", - подчеркнул он.
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