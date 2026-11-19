По его словам, вопрос о территориях нельзя рассматривать как чисто техническую составляющую мирных соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность компромиссов со стороны нашей страны на переговорах с Россией. Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ по итогам заседания "Коалиции желающих".

"Знаете, я всегда говорил: если бы мы хотели отдать нашу землю агрессору, мы могли бы это продемонстрировать еще в 2022 году. Но мы доказали, что наша страна твердо готова защищать свои дома, свою землю, свои семьи и - что самое важное - свою независимость и свободу. Мы демонстрировали это неоднократно на протяжении всех лет войны. И мы остаемся верными этим принципам. Да, будет тяжело - очень тяжело; возможно, это будет самая сложная зима", - сказал украинский лидер.

По его словам, вопрос территорий нельзя рассматривать как чисто техническую составляющую мирных соглашений. Для украинцев это вопрос суверенитета, безопасности и будущего государства, а любые компромиссы должны учитывать позицию украинского народа.

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"Возможно, наступит подходящий момент, когда мы приблизимся к миру - и обретем его. Одному Богу известно. Мы не знаем наверняка. Мы просто делаем шаги каждый день, стараемся выстоять каждый день - сегодня и завтра. Так мы и живем - день за днем. Именно поэтому разговоры о компромиссах для нас очень болезненны. Если кто-то хочет говорить о территориях или о чем-то подобном - я всегда говорил: хотите обсуждать территории? Если Путин хочет говорить о территориях, пусть говорит со мной. Ты не хочешь разговаривать со мной? Что ж, тогда, вероятно, этот вопрос не так уж важен для тебя? - заявил президент.

Позиция РФ

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что им удалось убедить Москву в том, что любое соглашение о послевоенной безопасности для Украины должно основываться на тех же принципах, что и статья 5 Устава НАТО, которая предусматривает совместную оборону.

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