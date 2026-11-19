В настоящее время Венгрия, по всей видимости, согласна продолжить процесс создания кластеров в сферах сельского хозяйства и "зеленой" политики.

Венгрия сняла свое вето на открытие Украиной и Молдовой двух последних из шести списков задач для вступления в ЕС, сообщили в среду, 18 ноября, дипломаты изданию Kyiv Independent.

Издание отметило, что Венгрия задерживала окончательное одобрение, необходимое для разблокирования двух так называемых "кластеров расширения", однако не называла конкретной причины.

В статье отмечается, что долгое время считалось, что причиной этого является внутренняя политика Венгрии, поскольку предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном придерживалось сугубо антиукраинской риторики.

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Дипломаты ЕС предполагали, что новое правительство хотело избежать впечатления чрезмерной мягкости по отношению к Киеву.

Отмечается, что в настоящее время Венгрия, по всей видимости, соглашается продолжить процесс открытия кластеров в сферах сельского хозяйства и "зеленой" политики.

"Однако до официального открытия ещё предстоит пройти несколько других процедурных этапов", – добавляет издание.

Поясняется, что послы 27 стран ЕС, а затем и национальные министры должны договориться о принятии общей позиции, и только после этого может состояться "межправительственная конференция", в ходе которой этот блок будет считаться открытым.

Как только все шесть блоков будут открыты – что, по текущим прогнозам, должно произойти в декабре – основное внимание будет сосредоточено на вопросах верховенства права.

Издание отметило, что Украина и Молдова должны официально утвердить определенные "промежуточные критерии", охватывающие требования в отношении верховенства права и борьбы с коррупцией, прежде чем они смогут официально отметить какой-либо пункт в своих списках задач как выполненный.

Примечательно, что в своих ежегодных отчетах о ходе работы по заявкам стран-кандидатов на вступление в ЕС Европейская комиссия отметила, что Молдова, по сути, уже выполнила эту работу.

Дипломаты из ЕС и национальных правительств подтвердили изданию, что ожидают, что Европейская комиссия распространит среди стран ЕС отчет, подтверждающий прогресс Молдовы, на следующей неделе.

В то же время, поясняет издание, Украине ещё есть над чем работать в плане реформ в сфере верховенства права.

В настоящее время у нее есть совместная рабочая группа ЕС-Украина, которая, по оценке одного из дипломатов ЕС, "втрое" ускорит темпы прогресса Киева.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос и министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявили, что надеются, что Украина завершит эти реформы до конца срока председательства Литвы в Совете ЕС – в июне 2027 года.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что посол ЕС в Киеве Катарина Матернова признала, что Украина несколько отстала от Молдовы по темпам продвижения к членству в ЕС, но у Киева есть возможность наверстать упущенное. Для этого до лета стране необходимо выполнить все промежуточные критерии. В целом, по её мнению, Украина может выполнить все требования для вступления в ЕС уже к концу этого десятилетия. Матернова считает, что Украина немного отстает в выполнении промежуточных критериев для вступления в Евросоюз в сфере борьбы с коррупцией. В то же время она назвала опыт Украины в борьбе с коррупцией впечатляющим.

Также мы писали, что Reuters, ссылаясь на европейских переговорщиков, отметило, что часть европейских лидеров надеется принять Украину в Евросоюз в течение следующих нескольких лет. Однако десятки западных дипломатов придерживаются гораздо менее оптимистичного прогноза. Такие сроки могут оказать деморализующее воздействие на Украину, чего никто в Европе не хочет. Неопределенность в отношении исхода войны, история глубоко укоренившейся коррупции и большие размеры страны затрудняют процесс интеграции.

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