На Майдане около 5 тысяч человек, коммунальщики разбирают баррикады (фото)
08:23, 11 декабря 2013Политика
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Люди продолжают прибывать для обороны Майдана.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
На Майдане Незалежности собралось свыше пяти тысяч человек, люди продолжают массово прибывать.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
Как передает корреспондент УНИАН, на улице Крещатик со стороны Европейской площади милиция и коммунальщики разбирают баррикаду, которую поставили митингующие для защиты Майдана.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
Также они перегородили подъезд к этому месту милицейскими автобусами.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
Выступающие со сцены Майдана постоянно призывают киевлян прийти на Майдан и встать на его защиту.
Майдан / Фото : кадр ukrstream.tv
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