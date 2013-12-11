На Майдане около 5 тысяч человек, коммунальщики разбирают баррикады (фото)

На Майдане Незалежности собралось свыше пяти тысяч человек, люди продолжают массово прибывать.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Крещатик со стороны Европейской площади милиция и коммунальщики разбирают баррикаду, которую поставили митингующие для защиты Майдана.

Также они перегородили подъезд к этому месту милицейскими автобусами.

Выступающие со сцены Майдана постоянно призывают киевлян прийти на Майдан и встать на его защиту.