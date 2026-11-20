Местные жители жалуются, что не могут сесть в обычный автобус, потому что он весь забит туристами.

Власти японского города Киото, страдающего от чрезмерного туризма, планируют ввести дифференцированные тарифы на проезд в городских автобусах: для туристов стоимость билетов вырастет, тогда как для местных жителей, наоборот, снизится. Об этом пишет The Independent.

На днях городская администрация представила проект соответствующего постановления. Согласно ему, для посетителей из других регионов Японии и иностранных туристов тариф планируется повысить с 230 до 360 иен (примерно с 1,3 до 2 евро). В то же время для жителей Киото стоимость поездки снизится до 200 иен (1,14 евро).

Причиной такого решения стала значительная перегрузка отдельных автобусных маршрутов туристами. Местные жители жалуются, что пассажиры с чемоданами занимают много места, из-за чего людям становится сложнее пользоваться общественным транспортом в повседневных поездках.

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Мэр Киото Кодзи Мацуи подчеркнул, что город не собирается отказываться от туристов, а стремится найти баланс между их приемом и интересами местного населения. "Мы и впредь будем тепло приветствовать туристов", – заявил он, объясняя цель новой тарифной политики.

Чтобы получить скидку, жителям придётся привязать транспортную смарт-карту к национальному удостоверению личности. Пассажиры, которые будут оплачивать проезд наличными, не смогут воспользоваться льготным тарифом.

Городской совет рассмотрит проект постановления на следующей неделе. Если его одобрят, новые цены вступят в силу в апреле 2027 года.

Кроме того, Киото планирует ввести аналогичную систему дифференцированной оплаты для посетителей замка Нидзё, построенного в XV веке и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С июня 2027 года вход для нерезидентов может подорожать с 1300 до 2000 иен (с 7,4 до 11,4 евро), тогда как для жителей города цена снизится до 1000 иен (5,7 евро).

Необходимость таких мер объясняется рекордным туристическим потоком. В Киото проживает около 1,4 млн человек, что равно населению, например, Харькова. При этом за прошлый год Киото посетили 62,79 млн человек, в том числе 12,68 млн иностранцев.

Ранее город уже повысил туристический налог на проживание в отелях, а также ограничил доступ к отдельным районам для туристов, преследующих гейш ради фотографий.

Япония ограничивает туристов

Как писал УНИАН, ранее Япония ввела плату в размере 4000 иен (около 27 долларов) за прохождение любой из четырёх основных троп на гору Фудзи, чтобы бороться с чрезмерным туризмом. До этого плату взимали только на самой популярной тропе Йошида. Также власти ограничили количество посетителей и ввели онлайн-бронирование из-за опасений за безопасность туристов и экологическую нагрузку на гору.

А уже в этом году власти японского курорта Хакуба ввели штрафы за нарушение общественного порядка, направленные в первую очередь на туристов. Под запрет попадут, в частности, граффити, громкая музыка и крики после 22:00, ночные фейерверки и курение во время прогулок.

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