Кличко с людьми оттеснили Беркут на Институтской

Бойцы пытаются создать периметр, чтобы оттеснить митингующих. Но люди держатся и не дают этого сделать, сообщает пресс-служба УДАРа.

Между тем Беркут на Институтской фактически оказался в осаде. Как сообщают народные депутаты от УДАРа, которые заблокировали на Институтской спецтехнику, вверх по улице сформировалась колонна киевлян, более 300 человек.

Киевляне, которые шли на Майдан, оказались в тылу у бойцов и пытаются их заблокировать.

Туда прибыло подразделение внутренних войск и бойцы начали избивать.