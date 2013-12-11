Кличко с людьми оттеснили Беркут на Институтской
05:37, 11 декабря 2013Политика
13598 0
Лидер УДАРа Виталий Кличко вместе с людьми оттеснили шеренгу "Беркута" возле баррикады на улице Институтской.
Бойцы пытаются создать периметр, чтобы оттеснить митингующих. Но люди держатся и не дают этого сделать, сообщает пресс-служба УДАРа.
Между тем Беркут на Институтской фактически оказался в осаде. Как сообщают народные депутаты от УДАРа, которые заблокировали на Институтской спецтехнику, вверх по улице сформировалась колонна киевлян, более 300 человек.
Киевляне, которые шли на Майдан, оказались в тылу у бойцов и пытаются их заблокировать.
Туда прибыло подразделение внутренних войск и бойцы начали избивать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter