Описание этого события сохранилось в старинных китайских хрониках.

В древнем городе Цюйфу, который сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а когда-то был столицей княжества Лу, местные астрономы когда-то очень тщательно зафиксировали одно важное событие - полное солнечное затмение.

Согласно описанию той эпохи, "осенью, в первый день седьмого месяца, в день "жэнь-чэнь" Солнце полностью потемнело", пишет National Geographic. Если перевести это на наш современный календарь, то речь идет о событии, которое произошло 17 июля 709 года до нашей эры, примерно в 15:21.

Тем, кто захочет проверить это в астрономической программе-планетарии, стоит ввести "-708" - ведь в астрономическом летоисчислении есть "нулевой год", а в историческом - нет.

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Добавились интересные детали - в другой древней хронике, несколько столетий спустя

Так, в новой записи говорилось, что во время затмения над Солнцем и под ним был виден желтоватый свет. Исследователи предполагают, что это могло быть одно из первых в истории описаний солнечной короны.

"В третий год правления князя Хуаня во время затмения потемнела даже центральная часть Солнца, а над ним и под ним мерцал желтоватый свет", - именно так это выглядит в хронике, которая была составлена через целых 700 лет после самого события.

Теперь, недавно, исследователи Нагойского университета заново проанализировали и пересчитали все обстоятельства того древнего затмения.

Солнечную корону можно увидеть только во время полного затмения. Ее цвет обычно описывают как белый. Хотя иногда бывают и такие наблюдения, когда корона кажется желтоватой. Такое, например, бывает тогда, когда Солнце уже находится низко над горизонтом и его свет рассеивается - это зафиксировали в этом году даже в Испании.

Правда, насчет древнего китайского описания до сих пор нет единого мнения - действительно ли оно основано на реальном наблюдении, или же желтый цвет упомянули просто из-за каких-то астрологических ассоциаций. Эту неопределенность очень важно держать в голове.

Но если все-таки речь идет о реальном наблюдении - то это может быть одно из самых ранних описаний солнечной короны в истории.

Когда астрономы попытались реконструировать это известное древнее затмение современными методами, оказалось, что в их расчетах что-то не сходится. Город Цюйфу, который считается столицей княжества Лу, уже не попадал в полосу полного затмения.

И вот новое исследование наконец расставило все на свои места. Оказалось, что современный город Цюйфу расположен не совсем там, где 2700 лет назад была столица княжества. По точным археологическим данным, та древняя столица находилась примерно в 8 километрах от места, где раньше делали расчеты. А вот из того настоящего места придворные астрономы как раз могли наблюдать именно полное затмение.

Казалось бы, 8 километров - совсем небольшое расстояние. Но если бы ученые считали, что наблюдение шло из "классического" места, картина была бы совсем другой. Там Солнце не потемнело бы полностью, а вместо этого остался бы тонкий, но очень яркий серп солнечного света. А такой яркий серп полностью перекрыл бы возможность увидеть солнечную корону.

Скорее всего, в предыдущих расчетах была просто использована неточная координата места, которая без проверки передавалась от одного исследования к другому. Теперь японские ученые решили проверить все внимательнее - и наконец пришли к объяснению давнего научного противоречия.

Это древнее затмение помогло ученым и в еще одном интересном вопросе. Ведь известно, что вращение нашей планеты со временем постепенно замедляется - и этот процесс идет совсем не равномерно. По давнему положению Солнца и Луны можно рассчитать, как именно двигалась тень Луны по Земле.

Но чтобы точно понять, какие именно участки земной поверхности накрыло полное затмение, обязательно нужно знать, как в тот момент вращалась сама Земля. Для этого у ученых уже есть специальные математические модели. А известные и подтвержденные данные о таких древних затмениях как раз и помогают их дополнительно уточнять.

Ранее УНИАН сообщал, что в степях Казахстана обнаружили огромный древний город.

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