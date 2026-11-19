Отключения будут состоять из 0,5–3 очередей, что будет соответствовать продолжительности от 2 до 12 часов в сутки.

В пятницу, 20 ноября, в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".

Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 12 часов). Для промышленности предусмотрены графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причиной отключений являются последствия вражеских атак на энергосистему. Там добавили, что энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

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Ситуация в энергетике Украины – последние новости

19 ноября в результате обстрелов были обесточены потребители в пяти областях – Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской. В то же время в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были вынужденно введены аварийные отключения из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак.

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип сообщил, что некоторые крупные города нашей страны могут оказаться в блэкауте до двух недель. По его словам, наихудшая ситуация с энергоснабжением наблюдается в столице, Одессе и Днепре.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили интенсивность атак на украинскую энергетическую инфраструктуру еще до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели.

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