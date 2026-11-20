Партнеры договорились укрепить украинскую противовоздушную оборону, в частности дополнительно поставить средства для перехвата баллистических ракет перед зимой.

Украина получит юридически обязывающие гарантии безопасности после прекращения огня. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины по итогам "Коалиции желающих".

Они будут предусматривать продолжение военной помощи, мониторинг перемирия под руководством США и возможное развертывание многонациональных сил под руководством Европы. Также обсуждаются мониторинг перемирия и юридически обязывающие обязательства партнеров реагировать на новое нападение России.

Евросоюз предоставит Украине €90 млрд до конца 2027 года. Союзники по НАТО выделят еще €70 млрд военной поддержки в 2026-м. В 2027 году они должны предоставить как минимум такой же объем помощи.

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Также партнеры договорились укрепить украинскую противовоздушную оборону, в частности дополнительно поставить средства для перехвата баллистических ракет перед зимой.

При этом санкционное давление на РФ планируют усилить в отношении доходов от нефти и газа, криптовалютных операций и теневого флота. Российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии и компенсации нанесенного Украине ущерба.

Кроме того, Москву призывают согласиться на энергетическое перемирие на зиму и прекращение огня в Черном море, чтобы обеспечить продовольственный экспорт.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО, о которых говорят американцы, должны предусматривать не только политические обязательства партнеров, но и реальное военное присутствие, а также четкий механизм реагирования на возможную повторную агрессию со стороны России.

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