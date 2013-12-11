ГАИ не пропускает машины в центр Киева
03:30, 11 декабря 2013Политика
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Посты ГАИ не пропускают машины в центр Киева.
Так, около метро "Почтовая площадь" гаишники не пропускают авто в сторону центра Киева, сообщает "Обозреватель".
На просьбу объяснить причину, работники ГАИ заявили, что это "приказ сверху".
Напомним, бойцы специального назначения внутренних войск и "Беркут" пытаются прорвать баррикады вокруг Евромайдана.
Ранее в оппозиции заявили, что на час ночи запланирована спецоперация по зачистке Евромайдана подразделениями внутренних войск и "Беркута".
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