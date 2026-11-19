В Германии подчеркнули, что будут действовать в отношении России с позиции силы.

Следующий раунд переговоров с Россией по мирному урегулированию должен состояться в четырехстороннем формате – с участием пяти европейских стран. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ по итогам заседания "Коалиции желающих".

"Сегодня здесь присутствовали американские партнеры (спецпосланники США). Принято решение, что европейцы будут участвовать в переговорах с россиянами. Это важно. Именно Украина наиболее активно продвигала этот подход, согласно которому Европа должна участвовать во всех переговорах. Сейчас это достигнуто. Европу будут представлять пять стран, плюс Европейский Союз и НАТО", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, США понимают, почему необходимо активное и скоординированное участие Европы в переговорах.

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"Мы еще сегодня поговорим отдельно с американскими представителями о следующей встрече, и уже должна состояться четырехсторонняя встреча – Украина, Европа, Америка и Россия. Мы очень на это рассчитываем. Повестка дня встречи должна быть совместно нами всеми проработана и утверждена. И Украина, и Европа, и Америка – мы вместе должны предпринимать соответствующие шаги, чтобы Россия занималась важной работой, очень предметной, а не тратой времени. Это очень важно для нас, потому что гибнут люди, наши украинцы", – заявил президент.

Кроме того, он подчеркнул важность того, чтобы Соединенные Штаты Америки оказывали влияние на Россию. "Мы на это очень рассчитываем", – добавил он.

Позиция Германии

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой вместе.

"Только в октябре Москва потеряла более 50 000 человек – солдат, военнослужащих. Это те потери, которые американцы понесли за всё время Вьетнамской войны. И столько же Россия теряет за один месяц. Поэтому Россия должна понять: пришло время заключить мир. Во-вторых, у нас есть чёткое представление о мире. Сегодня мы подготовились к возможным мирным переговорам. Эти переговоры должны охватить Украину, Россию, США и Европу. Если они состоятся, это откроет лучший на сегодняшний день шанс для мира", – считает Мерц.

Кроме того, он прокомментировал встречу лидеров Китая, США и России в китайском Шэньчжэне:

"Эта встреча была прежде всего фотосессией, а мы сегодня достигли в нашем деле трёх целей, что делает наш посыл более убедительным. После этого Берлинского саммита мы можем с уверенностью сказать: вместе мы и в следующем году будем оказывать Украине сильную поддержку. Потому что речь идет о безопасности всех нас. Следовательно, все должны вносить свой вклад", – сказал немецкий канцлер.

По его словам, вклад Европы необходим для того, чтобы Украина могла эффективно обороняться столько, сколько потребуется.

"Мы оказываем эту поддержку для того, чтобы сделать возможными мирные переговоры и вести их с позиции силы. То, что Украина сильно повредила Керченский мост, – это четкое предупреждение и признак слабости России", – подытожил Мерц.

Участие Европы в переговорах – другие новости

Как сообщал УНИАН, Россия заявляет, что Европа сможет присоединиться к переговорам о прекращении войны в Украине только после того, как продемонстрирует, какой "конструктивный и существенный вклад" она может внести в мирное урегулирование. Фактически Москва требует от европейских стран пойти на уступки еще до того, как они получат возможность участвовать в переговорах.

Россия надеялась, что США заставят Украину пойти на уступки, но вместо этого сама способствовала усилению роли Европы, с которой теперь вынуждена считаться.

Москва выступает против поставок европейского оружия Украине, финансовой помощи, санкций, а также планов отправить войска в Украину после прекращения огня. Для России конструктивный вклад Европы означает отказ от всего этого.

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