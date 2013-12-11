МВД назвало штурм Майдана «мероприятиями по благоустройству территории»

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

При этом «МВД официально заявляет, что работники милиции и военнослужащие внутренних войск во время событий на Майдане Незалежности не применяли слезоточивый газ и другие спецсредства по отношению к митингующим».

«Работники коммунальных служб столицы осуществляли мероприятия по благоустройству территории вокруг Майдана Незалежности в ночное время для того, чтобы избежать дополнительных препятствий и неудобств для движения транспорта и граждан, поскольку продолжается рабочая неделя», - говорится в сообщении.

Также в МВД «еще раз напоминают об уголовной ответственности за сопротивление, а также совершение насилия относительно работника правоохранительного органа».

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм. Противостояние длится до сих пор.

В то же время, со сцены Евромайдана зачитали закон Украины, которым запрещается выполнение решений суда после 22.00. В частности, по закону, выполнение судебных решений запрещено в ночное время, если оно не началось до 22.00 и не связано с угрозой для здоровья и жизни других людей.

Напомним, судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда об употреблении мероприятий по делу относительно блокировки тротуаров, дорог, путем размещения на них разных предметов сегодня, 11 декабря, около 1.00 ночи.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон Евромайдана, а США выразили «свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназначенцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству».