Недавние открытия проливают свет на эту историю 150-летней давности.

В 1873 году охота на пингвинов ради получения жира была обычным делом. Во время экспедиции у южной оконечности Южной Америки знаменитый аргентинский мореплаватель Луис Пьедрабуэна потерпел кораблекрушение: его двухмачтовое судно - бриг-шхуна "Эспора" - погибло. Вместе со своим экипажем он провел два месяца на пустынном берегу, пытаясь построить новое судно. Об этом пишет slate.fr.

Важно, что затея увенчалась успехом: потерпевшие крушение смогли выйти в море на "Луисито" - недавно построенном куттере, который благополучно доставил их в Чили. Об этом морском приключении долгое время не вспоминали. Однако недавно археологи, по-видимому, обнаружили обломки судна, а также следы стоянки экипажа на острове Эстадос, расположенном к югу от Аргентины.

В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, ученые рассказывают, как изучение морской истории острова привело их к этому знаменитому месту. По их мнению, обнаруженные остатки позволяют связать бухту Лакруа на западном побережье острова с экспедицией Луиса Пьедрабуэны. В январе группа исследователей отправилась на остров и нашла ценные артефакты у подножия скалы, которая особенно сильно подвержена ударам мощных штормов, приходящих с юго-запада.

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Остров Эстадос прежде всего известен своим маяком, который вдохновил Жюля Верна на написание романа "Маяк на краю света" (1905 г.). Еще с XVII века остров находился на важном стратегическом морском пути. В 1870 году правительство Аргентины передало остров в собственность Луису Пьедрабуэне.

Хотя исследователь так и не основал здесь колонию, во время своих экспедиций в Патагонию он неоднократно проходил вдоль этого побережья. Вплоть до того самого кораблекрушения. В своих путевых заметках мореплаватель описывает время, проведенное в бухте Лакруа. Историки долгое время не могли прийти к единому мнению относительно точного местоположения лагеря.

Загадочное кораблекрушение

Важно, что недавние открытия проливают свет на эту историю 150-летней давности. Авторы ​​пишут:

"Хотя единого мнения пока нет, свидетельства Пьедрабуэны и другие документальные источники позволяют предположить, что именно в этой бухте затонуло судно "Эспора" . Местоположение и артефакты, оставшиеся от временного поселения в бухте Лакруа, указывают на связь между этим участком и обломками корабля неподалеку - а значит, возможно, и с судном "Эспора" и его экипажем".

На месте лагеря ученые обнаружили стеклянные бусины, пуговицы и бутылку. Были также найдены предметы морского снаряжения, в частности палубный иллюминатор (призма), петля руля и остатки трех деревянных корпусов судов. Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом:

"Установление того, что это были за суда, и выяснение дальнейшей судьбы потерпевших кораблекрушение - предмет продолжающегося расследования. Определение того, было ли это судно "Эспорой", сродни сборке пазла. Речь идет не об одном-единственном доказательстве, а о критическом анализе и сопоставлении множества различных свидетельств".

Интеренсно, что археологам не удалось найти следов места, где было построено судно "Луисито" (Luisito). Также остается неясным, было ли судно "Эспора" разобрано полностью или нет. Спустя почти 150 лет после этой опасной экспедиции история выживания экипажа Луиса Пьедрабуэны по-прежнему хранит секреты, которые еще предстоит раскрыть.

Новости археологии

У берегов Швеции, где нашли необычные древние римские монеты, среди обломков корабля, затонувшего 343 года назад, был обнаружен роскошный кожаный башмак. Предполагается, что он мог принадлежать датскому колониальному губернатору Йоргену Иверсену Диппелю, который в 1683 году - во время мятежа на борту судна в проливе Ла-Манш - был выброшен за борт и погиб.

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