Активисты просят "Беркут" не штурмовать здание ФПУ - там женщины (обращение)

01:29, 11 декабря 2013
Политика
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На 7 этаже здания Федерации профсоюзов находится столовая в которой сейчас пребывают женщины.

Активисты Майдана обратились к корреспонденту УНИАН с просьбой разместить их обращение.

На 7 этаже здания находится столовая, в которой пребывают женщины.  В связи с этим активисти просят бойцов спецподразделений не штурмовать этот этаж и не причинять вреда находящимся там людям

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