Активисты просят "Беркут" не штурмовать здание ФПУ - там женщины (обращение)

Активисты Майдана обратились к корреспонденту УНИАН с просьбой разместить их обращение.

На 7 этаже здания находится столовая, в которой пребывают женщины. В связи с этим активисти просят бойцов спецподразделений не штурмовать этот этаж и не причинять вреда находящимся там людям