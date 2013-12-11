Активисты просят "Беркут" не штурмовать здание ФПУ - там женщины (обращение)
01:29, 11 декабря 2013Политика
2782 0
На 7 этаже здания Федерации профсоюзов находится столовая в которой сейчас пребывают женщины.
Активисты Майдана обратились к корреспонденту УНИАН с просьбой разместить их обращение.
На 7 этаже здания находится столовая, в которой пребывают женщины. В связи с этим активисти просят бойцов спецподразделений не штурмовать этот этаж и не причинять вреда находящимся там людям
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter