Во время ночного штурма Майдана милиция задержала 8 человек

Во время ночных столкновений со спецназовцами на Майдане Незалежности в Киеве задержаны 8 человек за мелкое хулиганство.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

Задержанные были доставлены в Шевченковское райуправление столичной милиции и после составления административных протоколов были отпущены.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 1 часа ночи тысячи силовиков окружили Майдан и начали его штурм. Противостояние длится до сих пор.

В МВД действия правоохранителей называют мероприятиями для обеспечения благоприятных условий коммунальным службам в наведении благоустройства.

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В то же время со сцены Евромайдана зачитали закон Украины, которым запрещается выполнение решений суда после 22.00. В частности, по закону, выполнение судебных решений запрещено в ночное время, если оно не началось до 22.00 и не связано с угрозой для здоровья и жизни других людей.

Напомним, судебный исполнитель зачитала постановление Печерского райсуда о проведении мероприятий по делу относительно блокирования тротуаров, дорог, путем размещения на них разных предметов 11 декабря около 1.00 ночи.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон Евромайдана, а США выразили «свое отвращение относительно решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназовцов, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству».