На следующей неделе дизельное топливо на всех АЗС может стоить менее 100 грн за литр.

Бензин и дизельное топливо уже к концу месяца могут подешеветь на 5-8 грн за литр. А в декабре цены на автозаправочных станциях могут упасть еще больше, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"Сейчас речь идет о потенциальном снижении на 5–8 грн/л. Это до конца ноября", – отметил он.

По его словам, в декабре снижение цен может быть еще более заметным. Однако это будет зависеть от ситуации на внешних рынках и отсутствия непредвиденных проблем внутри страны.

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Эксперт отметил, что оптовые цены на топливо падают. С начала снижения 4 ноября бензин оптом подешевел на 13,70 грн – до 73,79 грн/л, а дизельное топливо – на 12,38 грн/л, до 88,31 грн/л.

При этом потенциал дальнейшего снижения еще сохраняется. Бензин оптом с доставкой на следующей неделе уже можно приобрести по цене 65–66 грн/л, а дизельное топливо – по цене 82–85 грн/л в приграничных регионах.

На АЗС снижение пока менее заметно: бензин подешевел в среднем на 3,58 грн/л, дизельное топливо – на 3,75 грн/л.

"Большинство сетей по дизельному топливу уже опустились ниже 100 грн/л, думаю, на следующей неделе все снова будут торговать по двузначным ценам", – добавил Куюн.

Цены на топливо – последние новости

Напомним, что 19 ноября в Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо, тогда как автогаз, напротив, подорожал. Сообщалось, что средняя цена на А-95 снизилась на 1,25 грн/л – до 87,08 грн/л. А цена на дизельное топливо упала на 46 коп./л – до 101,27 грн/л.

17 ноября средняя цена дизельного топлива в Украине составляла 101,42 грн за литр. Тогда бензин немного подешевел, а автогаз, напротив, подорожал.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал, что тенденция к снижению цен на бензин может сохраняться в течение ближайших недель. Он прогнозировал, что в ноябре стоимость дизельного топлива на АЗС может снова опуститься ниже 100 грн/л.

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