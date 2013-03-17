Янукович выразил соболезнование родным своего умершего советника

«Всем сердцем разделяю горькую боль непоправимой потери и грущу вместе с вами», - говорится в сочувствии В.Януковича родным и близким покойного, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

«Выдающийся украинский дипломат, многогранный и одаренный человек, личность с высокими моральными качествами - Андрей Александрович всегда был ярким примером самоотверженного служения своему народу, образцом ответственности и профессионализма», - отметил глава государства.

«Как несправедлива и безжалостна смерть, забирающая у нас самое дорогое. Пусть Всемилостивый Господь примет его в жилищах праведных. Светлая память об Андрее Александровиче навсегда останется в наших сердцах», - отметил В.Янукович в своем сочувствии