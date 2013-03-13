Украинская путешественница представит мотоцикл для кругосветного путешествия

Украинская мотопутешественница представит мотоцикл на котором совершит кругосветное путешествие.

14 марта, 12:00, Международный выставочный центр (МВЦ), Броварской проспект, 15, стенд KTM. Во время брифинга, который состоится в рамках международной выставки мототехники «Мотобайк 2013», украинская мотопутешественница и общественный деятель Анна Гречишкина впервые покажет СМИ мотоцикл, на котором совершит кругосветное путешествие.

Кроме этого Анна расскажет о том, как она готовится к поездке, как планирует модифицировать мотоцикл и какие трудности в связи с этим ей приходится преодолевать. В свою очередь представитель Национального реестра рекордов Украины назовет те рекорды, которые в ходе своего путешествия попытается установить Анна.

В брифинге примут участие:

- Анна Гречишкина.

- Президент Национальной ассоциации мотоциклистов Украины Константин Жук.

- Представитель KTM Sportmotorcycle AG.

- Представитель Национального реестра рекордов Украины.

Подробнее ознакомиться с проектом кругосветного путешествия Анны Гречишкин вы сможете по следующим ссылкам: http://goo.gl/Vnuu3

http://www.facebook.com/FemaleWorldTripOnMotorcycle?fref=ts

Аккредитация и детали: Сергей Малик, (093) 452 - 48-63, (044) 206-91-11, malyk@prandc.com.ua