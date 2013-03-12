Азаров в воскресенье попросит прощения за то, что не успел все «покращити»
Премьер-министр Украины Николай Азаров в Прощеное воскресенье 17 марта будет просить прощения у тех, кого обидел, и у тех, кому обещал что-то сделать, но не сделал.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.
“Конечно, в это Прощеное воскресенье, безусловно, я буду просить мысленно прощения у всех тех, кого обидел, или обещал, но не сделал”, - заявил Н.Азаров.
Он отметил, что из обещанного за три года удалось сделать не все.
«Конечно, не все. Были на то и объективные причины, были и субъективные причины. Конечно, хотелось бы сделать значительно больше, чем уже сделано. И вот за это, конечно, необходимо, скажем так, принести свои извинения всем тем людям, которым ты обещал», - заявил Н.Азаров.
При этом он отметил, что обещания дает осторожно.
“Я всегда стараюсь очень бережно обещать, как вы заметили. Стараюсь сначала сделать, а потом уже сказать об этом”, - отметил Н.Азаров.
Также он рассказал, что Масленицу, которая проходит на этой неделе, помнит с детства и по возможности, отметит праздник в этом году.
“Масленица - прекрасный радостный праздник ухода от зимы и перехода к весне, к лету. Он с детства мне запомнился блинами, пирогами, гуляниями народными. Я думаю, что по мере моих возможностей приму в этом участие”, - отметил Н.Азаров.