Азаров в воскресенье попросит прощения за то, что не успел все «покращити»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

“Конечно, в это Прощеное воскресенье, безусловно, я буду просить мысленно прощения у всех тех, кого обидел, или обещал, но не сделал”, - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что из обещанного за три года удалось сделать не все.

«Конечно, не все. Были на то и объективные причины, были и субъективные причины. Конечно, хотелось бы сделать значительно больше, чем уже сделано. И вот за это, конечно, необходимо, скажем так, принести свои извинения всем тем людям, которым ты обещал», - заявил Н.Азаров.

При этом он отметил, что обещания дает осторожно.

“Я всегда стараюсь очень бережно обещать, как вы заметили. Стараюсь сначала сделать, а потом уже сказать об этом”, - отметил Н.Азаров.

Также он рассказал, что Масленицу, которая проходит на этой неделе, помнит с детства и по возможности, отметит праздник в этом году.

“Масленица - прекрасный радостный праздник ухода от зимы и перехода к весне, к лету. Он с детства мне запомнился блинами, пирогами, гуляниями народными. Я думаю, что по мере моих возможностей приму в этом участие”, - отметил Н.Азаров.