Регионал предлагает ускорить работу над снятием неприкосновенности с депутатов

Как отмечается в проекте постановления, обнародованном на сайте Верховной Рады, акт принимается «с целью обеспечения реализации требований статьи 159 Конституции Украины и завершения конституционной процедуры рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности (реестр. № 0977), в связи с Заключением Конституционного Суда Украины от 10 июля 2012 года по делу за обращением Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии этого законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины».

В.Писаренко предлагает ограничить срок представления предложений и поправок к законопроекту до 5 апреля 2013 года.

Комитеты Верховной Рады по вопросам правовой политики, по вопросам бюджета, по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, по вопросам европейской интеграции должны проработать предложения и поправки к законопроекту до 12 апреля 2013 года.

А Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики до 16 апреля 2013 года должен организовать предоставление народным депутатам Украины документов, предусмотренных частью третьей статьи 150 Регламента Верховной Рады Украины.

Рассмотрение законопроекта, в соответствии с проектом постановления парламента, должно состояться на пленарном заседании Верховной Рады Украины 18 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2012 г. ВР одобрила законопроект, которым предлагалось исключить из Конституции статьи, которые обеспечивают неприкосновенность не только народных депутатов, а также Президента Украины и судей всех уровней, и направила его в Конституционный Суд.

10 июля КС обнародовал решение, согласно которому суд согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения норм из нее о неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с исключением норм о неприкосновенности Президента Украины.

Также суд не согласился с тем, чтобы Верховная Рада исключала из Конституции норму о неприкосновенности судей.