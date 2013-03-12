Эксперт: украинскую ГТС нельзя передать в аренду, пока не изменен закон
07:19, 12 марта 2013Политика
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По словам независимого эксперта по энергетическим вопросам Владимира Сапрыкина, действующее украинское законодательство запрещает передачу в аренду украинской ГТС, к тому же это противоречит нормам Европейского энергетического сообщества, членом которого является Украина.
Сапрыкин: Пока закон не изменен, никакой аренды быть не может
Об этом он сказал в эфире «5 канала».
«Это довольно опасно, несмотря на возможные преимущества с точки зрения уменьшения цены. Все же мы являемся членом Энергетического сообщества, там есть определенные обязательства, в том числе о сотрудничестве с «Газпромом», который не реформирован и не собирается реформироваться», - отметил Сапрыкин.
«Пока закон не изменен, никакой аренды быть не может... Закон запрещает, парламент сейчас не работает. Я считаю, что это юридически невозможно сделать. Как это можно вопреки законодательству сделать», - отметил эксперт.
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