Яценюк - Рыбаку: Депутатов нельзя сдавать, как стеклотару

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сообщил на брифинге.

Он отметил, что оппозиционные фракции обратились к В.Рыбаку с тем, чтобы он “отозвал сфальсифицированное исковое заявление”, а также созвал заседание руководителей фракций с тем, чтобы “разобраться по депутатам-совместителям от ПР, потому что в ПР, по нашим данным, около 37 депутатов, которые внесены то ли в реестр адвокатов, то ли в реестр субъектов предпринимательской деятельности”.

А.Яценюк отметил, что после этого должно было состояться публичное заседание Регламентного комитета относительно депутатов-совместителей.

А.Яценюк отметил, что пытался убедить В.Рыбака, что “депутатов нельзя сдавать, как стеклотару. А он - первый председатель парламента, который таким образом поступает”.

По теме: Сегодня ВАСУ может лишить Власенко мандата

А.Яценюк в очередной раз отметил, что В.Рыбак обратился в Высший административный суд Украины относительно лишения полномочий С.Власенко на основании “сфальсифицированного решения Регламентного комитета”. Однако, “В.Рыбак отказался исполнить закон, отказался исполнить Конституцию и отозвать иск, разобраться с депутатами от Партии регионов, разобраться в ситуации с председателем Регламентного комитета, который совершил уголовное преступление, сфальсифицировав решение Регламентного комитета”, подчеркнул А.Яценюк.

Он прибавил, что, если бы все это сделал В.Рыбак, то парламент мог бы работать в нормальном режиме.

Как сообщал УНИАН, заседание Верховной Рады Украины до сих пор не началось, оппозиция блокирует работу парламента.

Возле президиума и трибуны ВР находятся около 40 представителей фракции “Батькивщина”, депутаты других фракций находятся возле своих рабочих мест и общаются друг с другом.

Напомним, оппозиционные фракции обвиняют Владимира Макеенко в фальсификации решения Регламентного комитета, на основании которого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший административный суд Украины с иском о лишении народного депутата из фракции «Батькивщина» Сергея Власенко депутатских полномочий.

1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что 27 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщая об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

Ранее, 8 февраля 2013 года, Высший административный суд Украины лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление о соответствии Основному Закону решения ВАСУ о лишении народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского полномочий.

1 марта, член фракции ПР Владимир Олейник проинформировал, что В.Рыбак обратился в суд относительно ситуации с совместительством народного депутата от Партии регионов Андрея Веревского.