Сегодня ВАСУ может лишить Власенко мандата

Высший административный суд Украины открыл производство по делу по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака к народному депутату Сергею Власенко о лишении его депутатского мандата и сегодня в 14.00 должен начать его рассмотрение.

Как указано в постановлении ВАСУ от 1 марта, дело будет рассматриваться коллегией в составе 5 судей.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель ВР В.Рыбак направил представление в Высший административный суд Украины о лишении Сергея Власенко депутатских полномочий.

Председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил 28 февраля, что 9 из 17 членов Регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщая об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

Турчинов подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью, и подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.

4 марта регламентный комитет ВР "повторно принял" решение об обращении в суд с просьбой лишить бютовца Сергея Власенко депутатского мандата.

"Только что состоялось заседание комитета, на котором председатель комитета Макеенко, не предоставив протоколов предыдущего заседания, на котором якобы рассматривалось дело Власенко, не предоставив документов и не предоставив оппозиции возможности участвовать в обсуждении, утвердил решение", - сказал тогда бютовец Николай Княжицкий.

После этого оппозиция потребовала от спикера ВР отозвать свое представление из ВАСУ, но тот это делать отказался.