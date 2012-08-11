Коммунисты говорят, что в октябре олигархи будут скупать избирательные комиссии
21:13, 11 августа 2012Политика
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Лидер Компартии Украины Петр Симоненко считает, что на выборах в октябре основным механизмом фальсификации будет подкуп участковых комиссий, которые должны будут подписывать чистые бланки.
Симоненко обещает помешать олигархам
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве, передает корресполндент УНИАН.
По его словам, «олигархи постоянно совершенствуют механизмы обмана результатов выборов».
«Сейчас вокруг комиссий идет очень ожесточенная борьба. Все борются за их формирование. Мы им все равно помешаем. У нас создана группа почти из 200 юристов, и каждый округ сможет в любое время получить необходимые юридические разъяснения», - отметил лидер коммунистов.
Лидер КПУ также подчеркнул, что коммунисты будут требовать, чтобы в каждом округе обязательно присутствовал зарубежный наблюдатель.
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