Коммунисты говорят, что в октябре олигархи будут скупать избирательные комиссии

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве, передает корресполндент УНИАН.

По его словам, «олигархи постоянно совершенствуют механизмы обмана результатов выборов».

«Сейчас вокруг комиссий идет очень ожесточенная борьба. Все борются за их формирование. Мы им все равно помешаем. У нас создана группа почти из 200 юристов, и каждый округ сможет в любое время получить необходимые юридические разъяснения», - отметил лидер коммунистов.

Лидер КПУ также подчеркнул, что коммунисты будут требовать, чтобы в каждом округе обязательно присутствовал зарубежный наблюдатель.