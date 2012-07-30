Кличко надеется, что Шевченко хорошо подумал перед тем, как идти в политику

«Не хотелось бы, чтобы великий спортсмен стал участником чьей-то политической технологии», - заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, комментируя намерение известного футболиста Андрея Шевченко начать активную политическую деятельность.

В частности, в интервью ТСН В.Кличко отметил: «Если человек за три месяца до выборов решает пойти в политику, это должно быть очень взвешенное и осознанное решение. И очень надеюсь, что это искренний порыв души. Не хотелось бы, чтобы великий спортсмен стал участником чьей-то политической технологии», – сказал лидер «УДАРа».

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что футболист А.Шевченко вступил в партию «Украина - Вперед!».

На замечание журналиста, что «уже есть комментарии, что Наталия Королевская взяла А.Шевченко, чтобы отщипнуть у вас немного голосов», В.Кличко ответил: «Отщипнуть наши голоса будет сложно. Ведь партия "УДАР" - это не спортивный и не фан-клуб, а политическая сила, которая объединяет людей своей идеологией. И думать, что спортом мы будем делить избирателей абсолютная ошибка. Выбор стоит не между спортсменами или видами спорта, а между ценностями и виденьем того, какой может и должна быть политика и власть в нашей стране».