Янукович говорит, что после выборов будет время и на ассоциацию, и на ЗСТ с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на XIV съезде Партии регионов.

«После выборов мы получим ценный ресурс времени, который нужно использовать для завершения переговоров с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли», - сказал Президент.

При этом он выразил убежденность, что гражданская консолидация вокруг движения Украины к Евросоюзу сильнее разделений. В.Янукович подчеркнул, что большинство политических сил поддерживают европейскую интеграцию Украины.

В то же время Президент призвал углублять и сохранять отношения с Россией и другими странами Содружества Независимых Государств.

Он высказал убеждение, что сегодняшняя ратификация Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ даст дополнительный импульс отечественному сектору экономики и создаст благоприятные условия для выхода украинских товаропроизводителей на мировой рынок в современных сложных экономических условиях.

«Мы продолжаем настаивать, что только свободное экономическое пространство от Атлантики до Тихого океана может быть надежной основой для стабильности и восстановления экономического развития», - сказал Президент.