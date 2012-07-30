Янукович попросил однопартейцев снять неприкосновенность с депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на XIV съезде Партии регионов.

«Считаю, что партия должна продемонстрировать верность верховенству права, поддержав отмену неприкосновенности для народных депутатов и многих категорий высокопоставленных должностных лиц», - сказал В.Янукович.

Он также подчеркнул, что должна быть усилена борьба с коррупцией. При этом он отметил необходимость продолжения реформирования сектора безопасности, правоохранительных органов, судебной власти.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Конституционный Суд обнародовал решение относительно принятого Верховной Радой 20 июня законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, который предусматривал отмену неприкосновенности депутатов, Президента и судей.

КС согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения норм из нее относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с исключением норм, касающихся неприкосновенности Президента Украины и судей.