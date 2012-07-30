Янукович попросил однопартейцев снять неприкосновенность с депутатов
Президент Украины Виктор Янукович призывает Партию регионов поддержать отмену неприкосновенности народных депутатов и высокопоставленных должностных лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на XIV съезде Партии регионов.
«Считаю, что партия должна продемонстрировать верность верховенству права, поддержав отмену неприкосновенности для народных депутатов и многих категорий высокопоставленных должностных лиц», - сказал В.Янукович.
Он также подчеркнул, что должна быть усилена борьба с коррупцией. При этом он отметил необходимость продолжения реформирования сектора безопасности, правоохранительных органов, судебной власти.
Как сообщал УНИАН, 11 июля Конституционный Суд обнародовал решение относительно принятого Верховной Радой 20 июня законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, который предусматривал отмену неприкосновенности депутатов, Президента и судей.
КС согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения норм из нее относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.
В то же время суд не согласился с исключением норм, касающихся неприкосновенности Президента Украины и судей.