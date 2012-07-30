Оппозиция утверждает, что второго чтения закона Кивалова-Колесниченко не было
Объединенная оппозиция «Батькивщина» настаивает, что Владимир Литвин не имеет никакого права подписывать Закон «О принципах государственной языковой политики», поскольку он был принят неконституционным путем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
«Языковой законопроект Кивалова-Колесниченко принят неконституционным образом. Те вопиющие нарушения, которые произошли в Верховной Раде во время его рассмотрения, означают, что рассмотрения и голосования законопроекта во втором чтении не было. Как не было и в первом», - отметили в Объединенной оппозиции.
«Подписание этого акта является конституционным преступлением, преступлением против Украинского государства, - подчеркивают в Объединенной оппозиции. - Подписав этот документ, Литвин станет соучастником этого преступления».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что у В.Литвина не осталось юридических оснований для отказа в подписании языкового закона.
«Обычно руководители, которые занимают такие должности, - ответственные люди, и прекрасно понимают, что есть определенные юридические процедуры, которые они обязаны выполнять как руководители. И здесь, независимо от твоей точки зрения, согласен ты или не согласен, ты, в соответствии с занимаемой должностью, обязан это делать», - сказал А.Ефремов, подчеркнув, что «всю юридическую базу мы прошли таким образом, что он обязан подписать этот документ».
В связи с этим он объяснил, что на сегодняшнем заседании ВР отклонила поправки спикера к языковому законопроекту.
"В соответствии с регламентом председатель ВР Владимир Литвин имел право внести поправки в этот законопроект, и если бы мы их не рассмотрели, то у него были бы основания не подписывать документ. Теперь же Литвин обязан в соответствии с 94 статьей Конституции это сделать и немедленно направить его на подпись Президенту", - сказал А.Ефремов.
Он отметил, что В.Литвин будет нести ответственность согласно законодательству, если откажется подписать документ.