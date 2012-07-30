Оппозиция утверждает, что второго чтения закона Кивалова-Колесниченко не было

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Языковой законопроект Кивалова-Колесниченко принят неконституционным образом. Те вопиющие нарушения, которые произошли в Верховной Раде во время его рассмотрения, означают, что рассмотрения и голосования законопроекта во втором чтении не было. Как не было и в первом», - отметили в Объединенной оппозиции.

«Подписание этого акта является конституционным преступлением, преступлением против Украинского государства, - подчеркивают в Объединенной оппозиции. - Подписав этот документ, Литвин станет соучастником этого преступления».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что у В.Литвина не осталось юридических оснований для отказа в подписании языкового закона.

«Обычно руководители, которые занимают такие должности, - ответственные люди, и прекрасно понимают, что есть определенные юридические процедуры, которые они обязаны выполнять как руководители. И здесь, независимо от твоей точки зрения, согласен ты или не согласен, ты, в соответствии с занимаемой должностью, обязан это делать», - сказал А.Ефремов, подчеркнув, что «всю юридическую базу мы прошли таким образом, что он обязан подписать этот документ».

В связи с этим он объяснил, что на сегодняшнем заседании ВР отклонила поправки спикера к языковому законопроекту.

"В соответствии с регламентом председатель ВР Владимир Литвин имел право внести поправки в этот законопроект, и если бы мы их не рассмотрели, то у него были бы основания не подписывать документ. Теперь же Литвин обязан в соответствии с 94 статьей Конституции это сделать и немедленно направить его на подпись Президенту", - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что В.Литвин будет нести ответственность согласно законодательству, если откажется подписать документ.