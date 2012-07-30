ВР внесла в повестку дня проект постановления об отмене языкового закона
10:57, 30 июля 2012Политика
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Верховная Рада поддержала предложение парламентского Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР включить в повестку дня постановления об отмене закона о языковой политике, а также закона о выборах народных депутатов.
Верховная рада будет переголосовывать законы
Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 257 из 276 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Также в повестку дня были включены проекты решений об отмене 30 законов парламента, в том числе и языкового закона.
В то же время по данному закону, а также еще по 10 решениям парламента было принято решение о переголосовании.
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