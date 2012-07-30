ВР внесла в повестку дня проект постановления об отмене языкового закона

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 257 из 276 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Также в повестку дня были включены проекты решений об отмене 30 законов парламента, в том числе и языкового закона.

В то же время по данному закону, а также еще по 10 решениям парламента было принято решение о переголосовании.