Турчинов и Яценюк ведут оппозиционеров в Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавляют первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк и другие, за ними сторонники оппозиции несут большой Государственный флаг Украины, а также баннер с надписью «Мова! Батьківщина! Україна!» с изображением Тараса Шевченко.

Организаторы заявили, что движение колонны по проезжей части согласовано с милицией.

В данное время представители оппозиции идут по улице Набережно-Крещатицкой в сторону Верховной Рады.