Турчинов и Яценюк ведут оппозиционеров в Верховную Раду
09:36, 30 июля 2012Политика
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Делегаты съезда Объединенной оппозиции «Батькивщина» и сторонников оппозиционных партий двинулась от офиса партии «Батькивщина», который находится на улице Туровской на Подоле, где проходил съезд оппозиции, в Верховную Раду, где в 10.00 должна начаться внеочередная сессия.
Яценюк и Турчинов возглавляют колонну
Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавляют первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк и другие, за ними сторонники оппозиции несут большой Государственный флаг Украины, а также баннер с надписью «Мова! Батьківщина! Україна!» с изображением Тараса Шевченко.
Организаторы заявили, что движение колонны по проезжей части согласовано с милицией.
В данное время представители оппозиции идут по улице Набережно-Крещатицкой в сторону Верховной Рады.
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