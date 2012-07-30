Турчинов поименно зачитал список из 225 кандидатов по мажоритарке

Объединенная оппозиция «Батькивщина» утвердила список своих кандидатов на выборы в Верховную Раду в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял съезд оппозиции, который происходит в Киеве.

Председательствующий на съезде Александр Турчинов зачитал список кандидатов от оппозиции в мажоритарных округах, отметив при этом, что кандидаты согласованы с рядом оппозиционных партий, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, в частности, с партией «Свобода». Он добавил, что в тех округах, которые не были названы, будет выдвинут кандидат не от Объединенной оппозиции «Батькивщина», а от других оппозиционных партий. А.Турчинов поименно зачитал список всех кандидатов в 225 мажоритарных округах, однако делегаты съезда проголосовали за него одним решениям.

В частности, А.Турчинов проинформировал, что в округе № 13 Объединенная оппозиция «Батькивщина» решила поддержать и выдвинуть кандидатом лидера Европейской партии Украины Николая Катеринчука. Также в избирательных округах № 120 и № 134 оппозиция выдвинула своими кандидатами журналистов Татьяну Чорновил и Константина Усова соответственно.

Также в некоторых мажоритарных округах оппозиция выдвинула своими кандидатами ныне действующих народных депутатов от оппозиционных партий.