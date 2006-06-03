Янукович не смог прибыть в Харьков, потому что его самолет не выпустили из Киева

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не смог сегодня принять участие в митинге в Харькове из-за того, что самолет, которым он должен был прибыть, не выпустили из аэропорта в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на митинге в Харькове перед зданием областного совета член Партии регионов, депутат облсовета Любовь ЧУБ.

Согласно информации пресс-службы Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ должен был сегодня принять участие в митинге в Харькове в поддержку депутатов областного совета от Партии регионов, которые на сессии планируют высказаться за отставку губернатора Арсена АВАКОВА и предоставление русскому языку статуса регионального.

Вместе с тем, сегодня в Харьков прибыли из Киева депутаты как от Партии регионов, так и из блока «Наша Украина».

По словам народного депутата от Партии регионов Дмитрия СВЯТАША, он не знает об инциденте с В.ЯНУКОВИЧЕМ, поскольку прибыл в Харьков на самолете, который сам себе заказал.