Заключенный покончил с собой сразу после медицинского осмотра

В Харьковском следственном изоляторе заключенный совершил самоубийство.

Как передает «Обозреватель», по официальной информации Харьковского управления исполнения наказаний, мужчина повесился 23 мая в 10 утра.

Это произошло в медсанчасти СИЗО. Мужчина совершил самоубийство сразу после осмотра.

По данным УИН, несколько дней назад он был доставлен из района Харьковской области, проходил по делу о наркотиках, сам был наркоманом. Его поместили в медсанчасть, поскольку у него был алкогольный психоз.

Во время суицида в палате находились другие пациенты. По словам работников СИЗО, свести счеты с жизнью был его собственный выбор.

На счету мужчины это уже третья судимость.

Его тело доставлено в морг. На месте происшествия побывали сотрудники прокуратуры.

Напомним, 8 мая в Харьковском СИЗО 21 заключенный, протестуя против «усиления режима в праздничные дни», нанес себе порезы предплечий лезвиями одноразовых бритв.