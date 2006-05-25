Ехануров объявил о сложении полномочий Кабинетом Министров

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ объявил перед Верховной Радой Украины пятого созыва о сложении полномочий Кабинетом Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании парламента Иван БОКИЙ напомнил, что, в соответствии со статьей 15 Конституции, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, продолжает свои полномочия до начала работы нового правительства.