Ехануров объявил о сложении полномочий Кабинетом Министров
12:29, 25 мая 2006Политика
491
В соответствии со ст. 15 Конституции
Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ объявил перед Верховной Радой Украины пятого созыва о сложении полномочий Кабинетом Министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании парламента Иван БОКИЙ напомнил, что, в соответствии со статьей 15 Конституции, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, продолжает свои полномочия до начала работы нового правительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter