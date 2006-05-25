Ахметов будет советоваться с совестью и двумя людьми

Народный депутат из Партии Регионов Ринат Ахметов заявляет, что волнуется в первый день работы в парламенте.

"Я волнуюсь – это как первый раз в первый класс", - сказал Ахметов журналистам.

По его словам, он уже научился пользоваться системой голосования, хотя накануне не приходил на тренировку.

"Меня Боря научил", - сказал Ахметов, указывая на своего друга – новоизбранного депутата Бориса Колесникова.

По словам Ахметова, он впервые в здании парламента. На вопрос, о кресле, в котором он будет сидеть, Ахметов сказал, что оно "удобное".

Ахметов также сообщил, что сидит в боковой ложе вместе с Колесниковым, Игорем Гуменюком (президент ЗАО "АРС") и Сергеем Момотом (президент общества "ДАНКО").

На вопрос, почему он избрал ложу, которая скрыта от журналистов, Ахметов ответил: "Мы – скромные. Но прессу я люблю".

Ахметов также сообщил, что всегда перед голосованием будет советоваться "со своей совестью".

"Всегда обязательно надо советоваться с совестью. Еще я буду советоваться с Борисом (Колесниковым), с Виктором Федоровичем (Януковичем)", - отметил Ахметов.

"Украинская правда"